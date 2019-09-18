Kuzey marmara otoyolu'nda tır'ın dorsesi alev alev yandı
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Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAKuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın dorsesi alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:33 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın dorsesi alev alev yandı. Eyüpsultan Odayeri mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu farkeden TIR'sürücüsü aracını yol kenarına çekerek TIR'ı dorseden ayırıp uzaklaştırdı. Dorsedeki yangına müdahale etmeye çalışan sürücü başarısız olunca itfaiye ekiplerine haber verdi. Dorse olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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