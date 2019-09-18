Son Dakika Haberleri: Kuzey marmara otoyolu'nda tır'ın dorsesi alev alev yandı(1)
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Kuzey marmara otoyolu'nda tır'ın dorsesi alev alev yandı(1)

50 dakika önce

KUZEY Marmara Otoyolu'nda TIR'ın dorsesi alev alev yandı.

Kuzey marmara otoyolu'nda tır'ın dorsesi alev alev yandı(1), System.String[]
KUZEY Marmara Otoyolu'nda TIR'ın dorsesi alev alev yandı. Eyüpsultan Odayeri mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu farkeden TIR'sürücüsü aracını yol kenarına çekerek TIR'ı dorseden ayırıp uzaklaştırdı. Dorsedeki yangına müdahale etmeye çalışan sürücü başarısız olunca itfaiye ekiplerine haber verdi. Dorse olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Trafik tek şeritten verilirken ekiplerin dorseyi kaldırma çalışması sürüyor.



- İstanbul
Marmara, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:51 Kaynak: DHA
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