Kuzey marmara otoyolu'nda tır'ın dorsesi alev alev yandı(1)
50 dakika önce
KUZEY Marmara Otoyolu'nda TIR'ın dorsesi alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:51 Kaynak: DHA
KUZEY Marmara
Otoyolu'nda TIR'ın dorsesi alev alev yandı. Eyüpsultan Odayeri mevkii Ankara
istikametinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu farkeden TIR'sürücüsü aracını yol kenarına çekerek TIR'ı dorseden ayırıp uzaklaştırdı. Dorsedeki yangına müdahale etmeye çalışan sürücü başarısız olunca itfaiye ekiplerine haber verdi. Dorse olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Trafik tek şeritten verilirken ekiplerin dorseyi kaldırma çalışması sürüyor.
- İstanbul
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