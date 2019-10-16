Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır kazası
Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır kazası

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır kazası

1 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tır, emniyet şeridinde duran başka bir tıra çarptıktan sonra yandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tır, emniyet şeridinde duran başka bir tıra çarptıktan sonra yandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda RYavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine seyreden Selami Yıldırım idaresindeki 20 H 9833 plakalı TIR, Reşadiye mevkisine geldiği sırada, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duraklayan 41 B 9717 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpamanın etkisiyle savrulan Selami Yıldırım idaresindeki TIR biraz ileride bariyerlere sürterek durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazanın ardından yanmaya başlayan araca müdahale etti.

Alevler içinde kalan ve kullanılamaz hale gelen aracın sürücüsü Yıldırım'ın ise yanan araçtan son anda ayrıldığı öğrenildi.

Kazanın ardından Otoyol üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan araçların ve yola savrulan parçaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır kazası

TEM Otoyolu, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:49 Kaynak: AA
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