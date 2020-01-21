KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR ŞARAMPOLE YUVARLANDI (1) - Son Dakika

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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR ŞARAMPOLE YUVARLANDI (1)
7 saat önce
Beykoz Riva Kuzey Marmara Otoyolu Ankara İstikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:20 Kaynak: DHA
Beykoz Riva Kuzey Marmara Otoyolu Ankara İstikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin TIR'dan çıkarttığı yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
- İstanbul
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