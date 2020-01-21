Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR şarampole yuvarlandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR şarampole yuvarlandı (1) - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR şarampole yuvarlandı (1)

7 saat önce

Beykoz Riva Kuzey Marmara Otoyolu Ankara İstikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR şarampole yuvarlandı (1), System.String[]
Beykoz Riva Kuzey Marmara Otoyolu Ankara İstikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin TIR'dan çıkarttığı yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:23 Kaynak: DHA
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