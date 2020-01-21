Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR şarampole yuvarlandı - Son Dakika

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR şarampole yuvarlandı
6 saat önce
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.
Beykoz Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:01 Kaynak: DHA
Kuzey Marmara
Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Araçtaki yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken,
Kaza saat 09.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. 34 SB 1038 plakalı TIR, sürücüsü Erdal Temizkan'ın bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak, şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bacağından yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Sürücünün polise verdiği ilk ifadesinde uyuyakaldığını ve bu sebeple kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi.
Ekiplerin TIR'ı kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- İstanbul
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