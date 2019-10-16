Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır sürücüsü yol kenarında lastik değiştirdiği sırada, arkadan gelen...
56 dakika önce
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır sürücüsü yol kenarında lastik değiştirdiği sırada, arkadan gelen başka bir tır park halindeki tıra çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:44 Kaynak: İHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır sürücüsü yol kenarında lastik değiştirdiği sırada, arkadan gelen başka bir tır park halindeki tıra çarptı. Çarpan tırda yangın çıktı. - İSTANBUL
Tırın çarptığı simitçinin bacağı koptu Bariyerlere çarpan tır alev alev yanarak küle döndü Kaza yapan tır'lardan biri alev alev yandı Güngören'de kahvehane önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı