Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır sürücüsü yol kenarında lastik değiştirdiği sırada, arkadan gelen...
Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır sürücüsü yol kenarında lastik değiştirdiği sırada, arkadan gelen...

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır sürücüsü yol kenarında lastik değiştirdiği sırada, arkadan gelen...

56 dakika önce

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır sürücüsü yol kenarında lastik değiştirdiği sırada, arkadan gelen başka bir tır park halindeki tıra çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır sürücüsü yol kenarında lastik değiştirdiği sırada, arkadan gelen..., System.String[]

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır sürücüsü yol kenarında lastik değiştirdiği sırada, arkadan gelen başka bir tır park halindeki tıra çarptı. Çarpan tırda yangın çıktı. - İSTANBUL

Marmara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tırın çarptığı simitçinin bacağı koptu
Bariyerlere çarpan tır alev alev yanarak küle döndü Kaza yapan tır'lardan biri alev alev yandı Güngören'de kahvehane önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 09:40:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır sürücüsü yol kenarında lastik değiştirdiği sırada, arkadan gelen...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]