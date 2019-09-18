Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın dorsesi alev alev yandı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın dorsesi alev alev yandı

41 dakika önce

Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevler içinde kalan dorse, taşıdığı yükle beraber tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.30 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Antalya'ya kargo götüren TIR'ın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden tır sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek dorseyi tırdan ayırdı. Tırı uzaklaştıran sürücü, daha sonra durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. Yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelen dorse kepçe ile olay yerinden kaldırıldı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın dorsesi alev alev yandı

Marmara, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
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