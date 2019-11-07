Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

6 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık mevkisinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı, System.String[]

Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık mevkisinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık mevkisinde seyir halinde olan Ahmet Y. idaresindeki 34 PT 6079 plakalı otomobil, önünde seyreden Mehmet B. yönetimindeki 34 UC 3336 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüleri ile 2 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Bu arada kazazedelere ilk müdahaleyi olay yerinden tesadüfen geçen sağlık görevlileri yaptı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Marmara, Çamlık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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