Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında Kamil Erdem (35) hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında Kamil Erdem (35) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:23 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Kamil Erdem idaresindeki 34 BTF 333 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü istikametine seyir halindeyken, Reşadiye Kavşağı'nda emniyet şeridindeki 63 LF 086 plakalı yeşil alan sulama tankerine arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Kamil Erdem araçta sıkıştı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis başka kazaya mahal vermemek için güvenlik gerekçesiyle 2 şeridi trafiğe kapattı.
İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardıktan sonra sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Kamil Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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