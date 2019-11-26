Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametine giden Güzide G. idaresindeki 34 NUF 79 plakalı otomobille aynı yönde seyreden Mehmet K. yönetimindeki 34 BZE 830 plaklı tır çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle tır kontrolden çıkarak devrilirken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Mehmet K, Marmara, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak
Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 19:59:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]