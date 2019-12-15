Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası : 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası : 1 yaralı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası : 1 yaralı

6 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası : 1 yaralı, System.String[]

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyir halinde olan Aydın T. idaresindeki 34 RT 7485 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hüseyinli mevkisinde bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan Semiha C. yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Semiha C. ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobilde hasar oluştu.

Otomobil daha sonra olay yerinden kaldırıldı.

Marmara, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:16 Kaynak: AA
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