Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası - Son Dakika

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kamyonun çarpışması sonucu kamyonlardan biri çelik bariyerlere çarparak devrildi.
Beykoz Riva bölgesinden Edirne istikametine seyir halinde olan Hakan E. idaresindeki 16 NFJ 45 plakalı kargo yükü taşıyan kamyona, Ramazan Ö.'nün kullandığı 03 FN 626 plakalı kamyon arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Hakan E. idaresindeki kamyon yol kenarında çelik bariyerleri aşarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazada yara almazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Jandarma ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Kazaya karışan kamyonların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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