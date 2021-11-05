Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada kamyonet sürücüsü Ali K. araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çekmeköy Nişantepe mevkisinde Edirne istikametine seyreden Ali K. yönetimindeki 34 JU 0158 plakalı kamyonet, emniyet şeridine park edip geri manevra yapmak isteyen Halil A. idaresindeki 01 DKE 15 plakalı tıra arkadan çarptı.

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