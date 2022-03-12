Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

12.03.2022 12:08
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Edinilen bilgilere göre İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Uskumruköy mevkiinde artan kar yağışının da etkisiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracı karıştı. Olayda kar küreme aracı şoförü ve yolcu otobüsü personeli 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu. Kar yağışının etkisini arttırdığı bölgede ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Kazanın olduğu noktada trafik akışı tek şeritten verilmeye başlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'na girişlerin trafik yoğunluğu yaşanmaması için Odayeri gişelerinden kapatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

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Marmara, Ankara, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza - Son Dakika


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