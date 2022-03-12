Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası (3) - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası (3)

12.03.2022 13:37

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 tırın da karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönüne trafik akışı durdu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 tırın da karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönüne trafik akışı durdu.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy mevkisinde 4 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede Ankara yönüne trafik akışı sağlanamıyor.

Ekiplerin kazaya karışan araçların kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası (3)
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası (3)
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası (3)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası (3) - Son Dakika


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