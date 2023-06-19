Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sağanağın etkili olduğu otoyolun İstanbul istikameti Dağdibi mevkisinde Tuncay T''nin kullandığıotomobil, Ahmet K. yönetimindeki otomobil, Adem T. kontrolündeki otomobil ile tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılardan birine kalp masajı yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Barış Erkan Yazıcı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖREV YAPTIĞI ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

Yazıcı''nın, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi. Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat eden üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Barış Erkan Yazıcı''ya Allah''tan rahmet, sevdiklerine, yakınlarına ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.