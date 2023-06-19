Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

20.06.2023 11:00

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında doktor öğretim üyesi Barış Erkan Yazıcı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sağanağın etkili olduğu otoyolun İstanbul istikameti Dağdibi mevkisinde gerçekleşen ve 4 otomobilin birbirine girdiği kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sağanağın etkili olduğu otoyolun İstanbul istikameti Dağdibi mevkisinde Tuncay T''nin kullandığıotomobil, Ahmet K. yönetimindeki otomobil, Adem T. kontrolündeki otomobil ile tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılardan birine kalp masajı yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Barış Erkan Yazıcı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kuzey Marmara Otoyolu''nda 4 araç birbirine girdi! Öğretim üyesi olay yerinde hayatını kaybetti

GÖREV YAPTIĞI ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

Yazıcı''nın, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi. Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat eden üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Barış Erkan Yazıcı''ya Allah''tan rahmet, sevdiklerine, yakınlarına ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Marmara Otoyolu''nda 4 araç birbirine girdi! Öğretim üyesi olay yerinde hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu''nda 4 araç birbirine girdi! Öğretim üyesi olay yerinde hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu''nda 4 araç birbirine girdi! Öğretim üyesi olay yerinde hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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