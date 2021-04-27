Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Nevşehir Kazakistan Fahri Başkonsolosu'nun da hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

KOCAELİ - Kocaeli'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan Kazakistan konsolosluğuna ait 06 CD7 057 plakalı otomobil Akmeşe Sapağı mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otomobil sinyalizasyon direğinin ayağına çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobilde sıkışan Nevşehir Kazakistan Fahri Başkonsolosu Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ile Ahmet Demirhan'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralı olarak kurtulan Ayşe Demirhan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.