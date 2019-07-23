Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza alanı havadan görüntülendi
1 saat önce
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza mahalli havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
Kuzey Marmara
Otoyolu'nda meydana gelen kaza mahalli havadan görüntülendi. Görüntülerde, hurdaların yola saçıldığı ve ekiplerin çalışmasının devam ettiği görülüyor.
Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer
Uskumruköy mevki'inden Ankara
istikametine ilerleyen hurda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmişti. Kaza nedeniyle tırın dorsesinde yüklü hurdalar yola savrulmuştu. Kaza sonrası yapılan çalışmalar ve olay mahalli havadan görüntülendi. Görüntülerde, hurdaların yola saçıldığı ve ekiplerin çalışmasının devam ettiği görülüyor. - İSTANBUL
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