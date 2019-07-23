Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza alanı havadan görüntülendi
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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza alanı havadan görüntülendi

1 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza mahalli havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza alanı havadan görüntülendi, System.String[]
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza mahalli havadan görüntülendi. Görüntülerde, hurdaların yola saçıldığı ve ekiplerin çalışmasının devam ettiği görülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevki'inden Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmişti. Kaza nedeniyle tırın dorsesinde yüklü hurdalar yola savrulmuştu. Kaza sonrası yapılan çalışmalar ve olay mahalli havadan görüntülendi. Görüntülerde, hurdaların yola saçıldığı ve ekiplerin çalışmasının devam ettiği görülüyor. - İSTANBUL
Sarıyer, Marmara, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
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