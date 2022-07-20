Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Barış Erdem, Orhan Kara, Motosiklet, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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