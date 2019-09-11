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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazayla ilgili 14 kişiye soruşturma açıldı

19 dakika önce

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadük çalışmaları sırasında beton blokun çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili 14 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazayla ilgili 14 kişiye soruşturma açıldı, System.String[]

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadük çalışmaları sırasında beton blokun çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili 14 kişi hakkında soruşturma açıldı. Hazırlanan iddianamede ise sona gelindi.


28 Kasım 2018 tarihinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze'de bulunan viyadük çalışmaları sırasında beton blokun yaklaşık 30 metre yükseklikten düşmesi sonucunda enkaz altında kalan 3 işçi hayatını kaybetmişti. Gebze Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay mahallinde keşif yapılarak, alınan numuneler üzerinde inceleme yapılıp bilirkişi raporu hazırlandı. Düzenlenen bilirkişi raporunun ardından şirket sorumlularından 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı, iddianamenin tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Marmara, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:34 Kaynak: İHA
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