Üye Girişi
Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

08.02.2022 15:23
Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çatalca Nakkaş mevkisinde Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 LFM 485 plakalı minibüs, aynı istikamette ilerleyen 34 KV 274 plakalı tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüste sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafif yaralandığı belirlenen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YORUMLAR
500

Minibüs, Marmara, Ankara, Nakkaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:32 Benzia yeniden Süper Lig'e dönüyor!
15:31 Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor
15:13 Uzmanlar uyardı: Antibiyotiğe dayanıklı cinsel yolla bulaşan hastalık giderek artıyor
15:10 Kafelerde ücretli ısıtıcı sistemi yayıldı! 4 liradan başlayan uygulama 5-15 lira arasında değişiyor
14:59 Ispartalılar, tüm zararlarını kuruş kuruş tazmin edebilir! Tüketici Derneği Başkanı açıkladı
14:51 Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
14:44 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk bekliyor
14:36 Destan'da bugün neler olacak? Akkız ve Batuga neden ayrı kalmak zorunda?
14:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığına şerh: Seçimler zamanında yapılırsa, Anayasa'ya göre aday olamaz!
14:29 Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 15:42:19. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement