Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesi! İçeride Türkiye'de yapılan bir yemek de var

Ekipler, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alarak, iki şeridi trafiğe kapattı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Ak idaresindeki 64 AV 409 plakalı tır, Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde Ankara istikametinde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kaynak: AA

Hüseyin Ak, Marmara, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.