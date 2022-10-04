Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü yaralandı

04.10.2022 05:56

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Ak idaresindeki 64 AV 409 plakalı tır, Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde Ankara istikametinde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Bariyerlere çarptıktan sonra refüje devrilen tırın sürücüsü araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alarak, iki şeridi trafiğe kapattı.

Ekiplerin yardımıyla devrilen tırdan çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü Ak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İki şeridi trafiğe kapatılan yolun, devrilen tırın kaldırılmasının ardından açılacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Hüseyin Ak, Marmara, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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