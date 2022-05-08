Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

08.05.2022 09:53

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Otoyolun Adapazarı ilçesi Korucuk mevkisi İstanbul istikametinde seyreden Hasan Y. idaresindeki 28 NR 205 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Sıla U. yönetimindeki 54 AAH 697 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Sıla U. ile araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre iki şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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