Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan otomobildekilere yardım etmek için sürücüsünün yol kenarında durdurduğu kamyona arkadan çarpan araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki 34 DLT 753 plakalı otomobilin sürücüsü, Çatalca mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazayı gören 34 GJ 5081 plakalı kamyon sürücüsü, yardım etmek için aracını yol kenarında durdurdu.

Bu sırada seyir halindeki 34 UKA 22 plakalı otomobilin yol kenarındaki hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen ikinci kazada araçtaki bir kişi yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru araçtan yol kenarına fırladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre durdu.