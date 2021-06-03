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Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak ağır tonajlı araçların güzergahı belirlendi - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak ağır tonajlı araçların güzergahı belirlendi

03.06.2021 15:32
Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak ağır tonajlı araçların güzergahı belirlendi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre, 1 Haziran'dan itibaren Avrupa ile Asya arası çift yönlü transit yük taşımacılığı yapan ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan araçların, güzergah giriş çıkış noktaları düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre, 1 Haziran'dan itibaren Avrupa ile Asya arası çift yönlü transit yük taşımacılığı yapan ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan araçların, güzergah giriş çıkış noktaları düzenlendi.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, alt komisyonda görüşülen gündem maddesine göre, daha önce güzergahta yer alan ve çıkış noktası olarak belirlenen Paşaköy Kavşağı'nın ağır tonajlı yük araçlarının geçişlerine uygun olmaması nedeniyle Mecidiye Kavşağı'ndan çıkış yapmalarının uygun olacağı belirtildi.

Oy birliği ile kabul edilen maddeye göre, Tekirdağ istikametinden gelerek İstanbul'u transit geçip Kocaeli istikametine devam edecek ağır tonajlı yük araçları Kınalı gişelerini kullanarak Kuzey Marmara Otoyolu'na girecek ve Kocaeli istikametinde ise en erken Mecidiye gişelerinden çıkış yapacak.

Kocaeli istikametinden gelip, İstanbul'u transit geçerek Tekirdağ istikametine seyredecek ağır tonajlı yük araçları en geç Mecidiye gişelerini kullanarak Kuzey Marmara Otoyolu'na girecek ve Tekirdağ istikametinde ise en erken Kınalı gişelerinden çıkış yapacak.

Taşımanın başlangıç veya bitiş noktası İstanbul sınırları içerisinde ise araçlar Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanan en yakın gişelerden giriş veya çıkış yapacak.

Ayrıca İstanbul şehir içini kullanmak zorunda kalacak ağır tonajlı yük araçları, güzergahlarını ilişkilendirecek güzergah izin belgesi, irsaliye, gümrük evrakları gibi belgelerini denetim ekiplerine ibraz edecek.

Gündemde görüşülen ve oy birliği ile kabul edilen bir diğer maddeye göre, Adalar'da toplu ulaşımda kullanılan elektrikli araçların kullanım süresi 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak ağır tonajlı araçların güzergahı belirlendi - Son Dakika


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