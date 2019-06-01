Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nun bayram öncesi trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi
Son Dakika Genel Haber

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bayram öncesi trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi

26 dakika önce

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bayram öncesi trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları trafiğe açıld Bayram öncesi sürücülere müjdeli haberİSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Kuzey...

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bayram öncesi trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi
Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları trafiğe açıld
Bayram öncesi sürücülere müjdeli haber
İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yer alan ve bayram öncesi trafiğe açılan Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları havadan görüntülendi. .
Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bulunan, Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları saat 01.00 itibariyle trafiğe açıldı. Ramazan Bayramı öncesi açılan yollarla birlikte vatandaşların rahat ulaşım sağlayacakları düşünülürken, otoyol üzerinde yer alan bütün kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaklandı. Otoyolun trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi. Görüntülerde sürücüleri yolu kullanmaya başladığı görüldü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bayram öncesi trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:41 Kaynak: İHA
Marmara, TEM Otoyolu, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı! İşte trafikteki son durum Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 04:07:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nun bayram öncesi trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]