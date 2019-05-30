Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor

5 dakika önce

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki bazı viyadük ve yollar bugün saat 23.59 itibarıyla trafiğe açılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor, System.String[]
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki bazı viyadük ve yollar bugün saat 23.59 itibarıyla trafiğe açılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:18 
Ekonomi
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