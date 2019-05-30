Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor
5 dakika önce
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki bazı viyadük ve yollar bugün saat 23.59 itibarıyla trafiğe açılacak.
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki bazı viyadük ve yollar bugün saat 23.59 itibarıyla trafiğe açılacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:18
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