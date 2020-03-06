Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor - Son Dakika Ekonomi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor

6 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor, System.String[]

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı- Çatalca kesimi 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Kınalı ile Çatalca kavşakları arasının trafiğe açılmasına Bakanlık tarafından onay verildi.

Otoyolun söz konusu kesimi, 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak.

Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.

Marmara, Çatalca, Kınalı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:18 Kaynak: AA
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