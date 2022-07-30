Kocaeli haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde devrilen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
İstanbul yönünde seyreden İ.A. idaresindeki 68 AKK 578 plakalı geri dönüşüm kağıdı yüklü tır, Sevindikli gişeleri mevkisinde yol kenarına devrildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza bölgesinde yolun 4 şeridinden biri dubalarla trafiğe kapatılarak önlem alındı.
Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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