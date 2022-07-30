Kocaeli haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tır devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tır devrildi

30.07.2022 13:30

Gelen Kocaeli haberlerine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde devrilen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde devrilen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

İstanbul yönünde seyreden İ.A. idaresindeki 68 AKK 578 plakalı geri dönüşüm kağıdı yüklü tır, Sevindikli gişeleri mevkisinde yol kenarına devrildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza bölgesinde yolun 4 şeridinden biri dubalarla trafiğe kapatılarak önlem alındı.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Geri dönüşüme gidecek kağıtları taşıyan tır Kuzey Marmara'da devrildi Geri dönüşüme gidecek kağıtları taşıyan tır Kuzey Marmara'da devrildi Kimyasal sıvı dolu tanklar tırdan yola düştü Kimyasal sıvı dolu tanklar tırdan yola düştü
Kaynak: AA

İstanbul, Marmara, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tır devrildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:09 Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu
13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
12:38 Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti
12:33 Irak'ta iç savaş sesleri! Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
12:11 Beninli bakanın Macron'un dokunduğu omzunu temizlediği görüntüler yankı uyandırdı! Fransız medyası görmezden geldi
11:49 Üniversitede final heyecanı can aldı! Sevinçten kalk krizi geçirdi
11:26 İstiridyenin mucize etkisi! Cinsel gücü en yüksek seviyeye çıkarıyor
10:54 Kendini tutamayan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de sesli harfleri sayamayan yarışmacıya güldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 13:33:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tır devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement