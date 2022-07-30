Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Marmara, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tır devrildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.