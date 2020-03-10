Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

KUZEY Marmara Otoyolu'nda çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı. 21 Aralık 2020 tarihinde bitirilmesi hedeflenen dev projenin, Kocaeli geçişinde de asfaltlama ve gişelerin yapım çalışmaları devam ediyor.

İstanbul , Kocaeli ve Sakarya trafiğini rahatlatması beklenen ve 21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması planlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı. Toplam maliyeti 13,6 milyar lira olan ve iki kıtayı birleştirerek aynı anda 4 aracın yan yana geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde asfaltlama ve gişelerin yapım çalışmaları devam ediyor. 400 kilometrelik projenin toplamında, 8 tünel 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geçit, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak. Yaklaşık 52 kilometre uzunluğa sahip olacak olan Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Liman Bağlantı Yolu- İzmit arasındaki projenin 5'inci kısmında 5 tünel, 6 viyadük, 2 köprü yer alıyor.

400 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada projenin 400 kilometre uzunluğunda olduğu belirtilerek, "Dünyanın en büyük metropollerinden biri ve kıtalar arası geçit konumunda olan İstanbul'un, bu önemli konumuna yakışan yeni bir otoyol ağı ile mevcut sistemin yükünü azaltması hedeflenen Kuzey Marmara Otoyolu toplam 400 kilometre uzunluğundadır. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araçların şehir içi trafiğine girmeden erişim kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişinin sağlanması amacıyla projelendirilmiştir. Kuzey Marmara Otoyolu, yapımının tamamlanması ile Kınalı Mevkiinde, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu'na, Gebze 'de, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'na, 8 ayrı noktada ise mevcut TEM Otoyolu 'na entegre olacaktır." denildi.

YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Projenin 7 kesimden oluştuğu ifade edilen Karayolları Genel Müdürlüğü açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:

"Kuzey Marmara Otoyolu Projesi 7 kesimden oluşmaktadır. Projenin Kesim-3 olarak adlandırılan 148 kilometre uzunluğundaki Odayeri- Paşaköy Kesimi 26 Ağustos 2016 tarihinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Proje kapsamında yapımı tamamlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 59 metre genişliği ile dünyanın en geniş, 322 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip, 1408 metre uzunluğuyla üzerinden raylı sistem geçen dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliklerini taşımaktadır. Projenin 1, 2 ve 7'nci kesimlerinden oluşan 80,25 kilometre uzunluğundaki Kınalı- Odayeri kesiminde; Kesim-2 Odayeri- Yassıören arası 25,3 kilometre, Kesim-7 proje başından Habipler Kavşak köprüsüne kadar 1,1 kilometre ve Çatalca Kavşağı-Yassıören Kavşağı arası ( Nakkaş Kavşağı ve Bağlantı yolları hariç) 15,3 kilometre olmak üzere toplam 41,7 kilometresi trafiğe açılmıştır. Kınalı Kavşağı-Çatalca Kavşağı arasında kalan 29,4 kilometrelik kesim 7 Mart 2020 tarihinde açıldı. Kesim-7'de çalışmalar sürdürülmekte olup, 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir."

KURTKÖY-AKYAZI KESİMİ

Açıklamada ayrıca, 170 kilometre uzunluğundaki Kurtköy- Akyazı arasında çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Projenin 4, 5 ve 6'ncı kesimlerinden oluşan 170,2 kilometre uzunluğundaki Kurtköy-Akyazı kesiminde otoyol yapım çalışmaları, Kesim-5 ve Kesim-6'da sürdürülmektedir. 22 Mayıs 2019 tarihinde 44,72 kilometre uzunluğundaki Kesim-4 (Kurtköy-Liman Kavşağı) ile 30 Mayıs 2019 tarihinde Kesim-5 Liman Kavşağı- Sevindikli Kavşağı arası 22 kilometrelik kısım trafiğe açılmıştır. Kesim-5'in diğer kısımlarında ve Kesim-6'da çalışmalar devam etmekte olup, 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir" denildi.