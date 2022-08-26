Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

26.08.2022 19:00
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden S.E. idaresindeki 16 ATV 64 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde giden Ö.Ş. yönetimindeki 41 TZ 831 plakalı tır, Karakamış Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücü S.E. ile hafif ticari araçta bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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