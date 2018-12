Kuzey Marmara Otoyolu'nun Tamamlanmayan Bölümünün Oluşturduğu Trafik Havadan Görüntülendi

İSTANBUL - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün devamında bağlantı yolları olan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Mevkii'ne kadar olan bölümü tamamlanmaması nedeniyle tırların ve otomobillerin oluşturduğu yoğunluk sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bu nedenden dolayı Mahmutbey Mevkii'nde oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Mahmutbey Bağlantı yoluna kadar biten Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı Kınalı'ya kadar olan kısmı bitmediğinden dolayı Yavuz Sultan Selim Köprüsünden gelen tır ve araç trafiği Mahmutbey'de kilometrelerce kuyruk oluşturuyor. Akşam iş çıkışında ise trafik durma noktasına gelen Mahmutbey'deki trafik çilesi Kuzey Marmara Otoyolu inşaatının diğer kısımlarının yapılması ile çözüme kavuşması bekleniyor. Mahmutbey'de oluşan araç yoğunluğu E-5'i de etkileyerek Beylikdüzü istikametinde kilometrelerce araç trafiğinin oluşmasına neden oluyor. Araçların 20 dakika kat ettikleri mesafe trafik yoğunluğundan dolayı 1 saate kadar çıkabiliyor. Mahmutbey'de havadan çekilen görüntülerde ise Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Mevkii'ne kadar olan bölümün bitmemesi nedeniyle sürücülerin Mahmutbey'de trafikte kiometrelerce beklediği görülüyor. Görüntülerde kilometrelerce araç kuyruğu ve trafiktekilerin çilesi görülüyor. İstanbullular Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı bir an önce biterek yaşadıkları trafik çilesinin çözüme kavuşacağı günü bekliyor.



"Tırların hepsi buraya geliyor"

Mahmutbey'de her gün saatlerce trafik olduğunu ifade eden Osman Karakoç, " Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü Mahmutbey'e bağladılar ama geçiş yeri yok. Yolun on kısmı devam etmedikten sonra Yavuz Sultan Selim köprüsü'nden gelen araçların tırların hepsi buraya geliyor. Bağlantı yolları tamamen kilit bir şekilde araçlar saatlerce orada bekliyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsünden gelen bağlantı yolunun devamı olmadığı için bu yol tıkanıyor bana göre " diye konuştu.

"Bu trafik her gün en az iki saat oluyor"

Her gün eve giderken Mahmutbey'de olan trafiği gördüğünü belirten Furkan Yavuz Yiğit, " Bence burada trafik olması bir yönden kötü ama bir bakıma da iyi oluyor. Trafiğin iyi olmasının nedeni burada bir çok insan işsiz, bundan dolayı buradaki insanlara trafik ekmek kapısı oluyor. Kimileri börek kimileri de su satıyor. Bu trafik her gün en az iki saat oluyor. Trafik bazıları için iyi bazıları içinde çok kötü bir durum" şeklinde konuştu.

