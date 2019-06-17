Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağı açılıyor
39 dakika önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Bu hafta sonunda Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağını açacağız. Bu yolun açılması özellikle bu bölgedeki sanayicilerimiz için önemli olacak.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:28
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Bu hafta sonunda Kuzey Marmara
Otoyolu'nun TEM kavşağını açacağız. Bu yolun açılması özellikle bu bölgedeki sanayicilerimiz için önemli olacak." dedi.
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