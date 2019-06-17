Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağı açılıyor
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağı açılıyor

39 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Bu hafta sonunda Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağını açacağız. Bu yolun açılması özellikle bu bölgedeki sanayicilerimiz için önemli olacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağı açılıyor, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Bu hafta sonunda Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağını açacağız. Bu yolun açılması özellikle bu bölgedeki sanayicilerimiz için önemli olacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:28 
Mehmet Cahit Turhan, TEM Otoyolu, Marmara
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