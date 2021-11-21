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Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanındaki seralar böyle görüntülendi - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanındaki seralar böyle görüntülendi

21.11.2021 12:56

Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanındaki seralar böyle görüntülendi İstanbul'un yanı başında minik Antalya Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanı başında insanların geçimlerini sağladıkları seralar adeta Antalya'yı andırıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanındaki seralar böyle görüntülendi

İstanbul'un yanı başında minik Antalya

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanı başında insanların geçimlerini sağladıkları seralar adeta Antalya'yı andırıyor. Her mevsim ürün yetişen seralar havadan drone ile de görüntülendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi'nde insanlar geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Sanayi şehri olarak bilinen Kocaeli'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nun hemen yanı başına kurulan sera bahçeleri ve tarlalar minik bir Antalya'yı anımsatıyor. Bir çok insana da ekmek kapısı olan bu seralarda her mevsim ürün yetişiyor. Çiftçiler ise gençlerin tarım işine sahip çıkmamasından, insanların iş beğenmemesinden yakınıyor.

"Bu saatten sonra kahvehanelerde oturmak olmaz"

Emekli olduktan sonra tarım işiyle uğraşmaya başladığını söyleyen 71 yaşındaki İbrahim Deniz, "Toprakla uğraşmak çok güzel bir şey. Ben bundan haz duyuyorum. Emekliliğin tadını da böyle çıkarıyorum. Cumaköy, Gebze'nin en büyük köylerinden biri. Aynı zamanda tarihi bir köy. Geçimimizi tarımdan sağlıyoruz. Gençler fabrikaya gider, bizim gibi adamlar burada tarımla uğraşır. Günümüzü böyle geçiriyoruz. Hobi amaçlı kurduğum ufak bir seram vardı. Sonra ticari olarak yapmaya başladım. Çok güzel, ben bu işi seviyorum. Benim sayemde de işçiler, elemanlar ekmek yiyor. Devlete bir katkımız olsun diye uğraşıyoruz. Toprağımızı geliştirmeye uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Boş yatmak, bu saatten sonra kahvehanelerde oturmak olmaz. Hayat devam ediyor. Onun için bu işe devam ediyoruz. Burada Cumaköy'ün yerlisi olarak tek kişiyim. Başkası yapmıyor. Fakat sağdan soldan gelen komşular sera işi yapıyor. Ben yazın sıcaklarda sebze yetiştiriyorum. Kışın da kıvırcık, yeşillik yetiştiriyorum. Bizim yaz ekimimiz Nisan'ın 15'inde başlar. Türlerimizden domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz yetiştiriyoruz, Kasım'a kadar devam ediyoruz. Kasım'dan sonra bu tür yeşillik işine giriyoruz. Emekli olduktan sonra 2005'ten beri bu işle uğraşıyorum. Bana bu hayat güzel geliyor" dedi.

"Gençler bu işe sahip çıkmıyor"

İnsanların iş beğenmemesinden mustarip olduğunu dile getiren Deniz, "Sağdan, soldan gelen insanları çalıştırıyoruz. Yerli insanlarımız pek bu işi sevmiyor. Ama toprakla ilgilenmek güzel bir iş. Gençlere tavsiyem bu işi kavrasınlar, bu işi yapsınlar teknolojinin geliştiği yerlerde gençler bu işe sahip çıkmıyor. Benim başıma bir şey geldiği zaman tarlama bahçeme kimse devam etmez. Çünkü gençlik bu işe sahip çıkmıyor. Gençlik için bir teşvik yapılırsa belki sahip çıkarlar. Topraktan başka çare yok" şeklinde konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanındaki seralar böyle görüntülendi
Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanındaki seralar böyle görüntülendi
Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanındaki seralar böyle görüntülendi
Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanındaki seralar böyle görüntülendi

İstanbul, Antalya, Marmara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanındaki seralar böyle görüntülendi - Son Dakika


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