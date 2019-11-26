Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi
Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi

6 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildiİSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi. Yol tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi

Paşaköy, Marmara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:33 Kaynak: İHA
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