İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi. Yol tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde kamyon bir ciple çarpışarak devrildi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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