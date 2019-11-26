Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisinde bir kamyon ciple çarpışarak devrildi.
Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisinde bir kamyon ciple çarpışarak devrildi. - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisinde bir kamyon ciple çarpışarak devrildi.

6 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisinde bir kamyon ciple çarpışarak devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisinde bir kamyon ciple çarpışarak devrildi., System.String[]

Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisinde bir kamyon ciple çarpışarak devrildi. Yol tamamen trafiğe kapatılırken ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Paşaköy, Marmara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
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