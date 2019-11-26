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Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisinde bir kamyon ciple çarpışarak devrildi.
6 saat önce
Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisinde bir kamyon ciple çarpışarak devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisinde bir kamyon ciple çarpışarak devrildi. Yol tamamen trafiğe kapatılırken ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL
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