Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisinde bir kamyon ciple çarpışarak devrildi. Yol tamamen trafiğe kapatılırken ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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