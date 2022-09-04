Kuzey Marmara Otoyolu'nda ıslak zeminde kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda ıslak zeminde kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

04.09.2022 15:16
Kuzey Marmara Otoyolu'nda ıslak zeminde kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik mevkiinde ıslak zemin nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı.

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik mevkiinde ıslak zemin nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Akfırat mevki Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Kemal Çevik kontrolündeki 34 HEJ 558 plakalı otomobil su birikintisine girdikten sonra kayarak bariyerlere girdi. Aynı istikamette seyir halinde olan Emine Dilşat Pelkitoğlu hakimiyetindeki 06 ACF 434 plaka otomobil, sürücüsünün kazayı görerek fren yapması ile direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken kazada sürücü yan koltuğunda bulunan Ali Kemal Çevik'in eşi Dilek Çevik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan iki otomobil de maddi hasar oluşurken kaza nedeniyle kuzey Marmara Otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile yol tekrar trafiğe açıldı. jandarma ekipleri kaza yaşanan yolda önlem aldı.

"Arkadan gelen araç yerler ıslak olduğu için takla atmaya başladı"

Görgü tanığı Muhammet Şentürk, "Biz orta şeritte ilerlerken bizim solumuzdan geçti. Çok hızlı da değildi, Su birikintisine girince bariyerlere çarptı. Arkadan gelen araç ise sanıyorum panikledi frene bastı yerler ıslak olduğu için takla atmaya başladı. Yaralıların durumu gördüğüm kadarıyla iyi Bir ablamızın omuzu çıkmış galiba sürücülerde çok şükür bir şey yok" dedi - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Marmara, Tragger, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda ıslak zeminde kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda ıslak zeminde kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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