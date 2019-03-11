Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Projesi İçin Acele Kamulaştırma Kararı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi İçin Acele Kamulaştırma Kararı

1 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi kapsamında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi İçin Acele Kamulaştırma Kararı, System.String[]
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi kapsamında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi kapsamında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya sınırları içindeki bazı taşınmazların, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:51 Kaynak: AA

Kocaeli, İstanbul, Boğaz Köprüsü, Marmara, Ekonomi
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