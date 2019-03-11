Kuzey Marmara Otoyolu Projesi İçin Acele Kamulaştırma Kararı
1 saat önce
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi kapsamında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Kuzey Marmara
Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü
dahil) Projesi kapsamında İstanbul
, Kocaeli
ve Sakarya
'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi kapsamında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya sınırları içindeki bazı taşınmazların, Karayolları Genel Müdürlüğü
tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:51 Kaynak: AA
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