Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında İstanbul'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerindeki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Karar, projenin Nakkaş-Başakşehir kesiminin yapım işi kapsamında uygulanacak.