Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Nakkaş-Başakşehir kesimi için ihaleye çıkıldı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi'nde Nakkaş- Başakşehir kesiminin (bağlantı yolları dahil) yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşası için ihaleye çıkıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün projeye ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir kesimine yönelik ihalenin geçici teminat tutarı 25 milyon lira olarak belirlendi. İhale 21 Mayıs saat 10.30'da, Karayolları Genel Müdürlüğünde tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak. Projenin YİD modeliyle hayata geçirilmesi planlanıyor.