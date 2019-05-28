Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye ayrımı mevkisinde bir araç sürücüsü emniyet şeridindeki sulama...
2 saat önce
Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye ayrımı mevkisinde bir araç sürücüsü emniyet şeridindeki sulama aracına hızla çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:31 Kaynak: İHA
Kuzey Marmara
Otoyolu Reşadiye
ayrımı mevkisinde bir araç sürücüsü emniyet şeridindeki sulama aracına hızla çarptı. Sürücü, sıkıştığı aracında hayatını kaybetti. - İSTANBUL
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