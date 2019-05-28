Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye ayrımı mevkisinde bir araç sürücüsü emniyet şeridindeki sulama...
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Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye ayrımı mevkisinde bir araç sürücüsü emniyet şeridindeki sulama...

2 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye ayrımı mevkisinde bir araç sürücüsü emniyet şeridindeki sulama aracına hızla çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye ayrımı mevkisinde bir araç sürücüsü emniyet şeridindeki sulama..., System.String[]
Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye ayrımı mevkisinde bir araç sürücüsü emniyet şeridindeki sulama aracına hızla çarptı. Sürücü, sıkıştığı aracında hayatını kaybetti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:31 Kaynak: İHA
Reşadiye, Marmara, 3. Sayfa
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