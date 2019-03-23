Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Sabiha Gökçen'i Yakınlaştırıyor

Kuzey Marmara Otoyolu Sabiha Gökçen'i Yakınlaştırıyor

1 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı İstanbul ve çevre illere ulaşımını yakınlaştırıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Sabiha Gökçen'i Yakınlaştırıyor, System.String[]
Kuzey Marmara Otoyolu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı İstanbul ve çevre illere ulaşımını yakınlaştırıyor.

İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşım her geçen gün kolaylaşıyor. Konumu gereği İstanbul şehrinin içinde bulunan Sabiha Gökçen, Kuzey Marmara otoyolu sayesinde çevre iller ile bağlantısı yakınlaşıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu ile ulaşılıyor. Özel araçları ile gelmek isteyen yolcular Başakşehir'den Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden 55 dakikada Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşabiliyorlar.  Öte yandan Kadıköy'den Kadıköy'den TEM Otoyolu'nu kullanarak 35 dakikada Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşabiliyorlar. Taksim'den ise yine Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinden 50 dakikada havalimanına ulaşabiliyorlar. TEM Otoyolu üzerinden İstanbul'dan Ankara istikametine giderken Kurtköy-Harmandere-Sabiha Gökçen çıkışında girerek 2 km sonra, Ankara'dan İstanbul istikametine giderken, Kurtköy- Sabiha Gökçen çıkışından girerek 4 km sonra havalimanına ulaşılabiliyor. D-100 Karayolundan ise İstanbul'dan Ankara istikametine giderken Kaynarca Tersanesi çıkışından Sabiha Gökçen Havalimanı'na 7 km de gidilirken, Ankara'dan İstanbul istikametine giderken Tuzla Köprüsü'nden sonra Sabiha Gökçen havalimanına yine 7 km de ulaşılabiliyor.

SABİHA GÖKÇEN'E TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM

Sabiha Gökçen Havalimanı'na özel araçların dışında toplu taşıma ile de ulaşılabiliyor. Belediye Otobüsü, taksi, deniz otobüsü, raylı ulaşım ile de ulaşılabiliyor. Belediye otobüsleri ile 4.Levent, Bostancı, Kadıköy, Uzunçayır Metrobüs, Pendik YHT, İzmir ve Bursa'ya ulaşım imkanı bulunuyor. Deniz Otobüsü ile Pendik Deniz Otobüsü İskelesi'ne gelindikten sonra belediye otobüsleri ile 15 dakikada ulaşım sağlanabiliyor.

BİNALİ YILDIRIM," METRO ÖNÜMÜZDEKİ YIL AÇILIYOR"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabiha Gökçen Havalimanı Cami'sinin temel atma töreninde "İstanbul gibi burası da artık kabuğuna sığmıyor. Sürekli büyüyor. Bir de bu büyümeye paralel olarak ihtiyaçlarını görüyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Havalimanları için en büyük konu ulaşımdır. Ulaşım ile ilgili metro inşaatımız hemen burada devam ediyor. Metro inşaatı önümüzde ki yıl inşallah tamamlanmış olacak. Böylece havalimanının sadece özel araçlar ile değil, servis ve otobüsler ile değil aynı zamanda raylı sistem ile şehirle entegrasyonunu sağlamış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:46 Kaynak: DHA

İstanbul, Marmara, TEM Otoyolu, Sabiha Gökçen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, "Hayalim Gerçek Oldu" Diyerek İstanbul'da Otel Aldı! Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek" İstanbul Havalimanı'nın Yıllık Arazi Kullanım Kirası 822 Milyon Euro
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 15:38:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Sabiha Gökçen'i Yakınlaştırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]