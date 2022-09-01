Kaza, saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca istikameti Yassıören mevkiinde meydana geldi. 34 DNZ 573 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç yolda savrularak takla attı. Takla atan araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tragger, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, lüks araç takla attı 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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