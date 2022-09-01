Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, lüks araç takla attı 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, lüks araç takla attı 2 kişi yaralandı

01.09.2022 15:36
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, lüks araç takla attı 2 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı.

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca istikameti Yassıören mevkiinde meydana geldi. 34 DNZ 573 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç yolda savrularak takla attı. Takla atan araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sakarya'da hırsızın kapısı açık otomobile camdan girip para çalması kamerada Sakarya'da hırsızın kapısı açık otomobile camdan girip para çalması kamerada Öğrenciler kaza yapan motosikletlinin ailesine mesaj gönderen alarm sistemi tasarladı Öğrenciler kaza yapan motosikletlinin ailesine mesaj gönderen alarm sistemi tasarladı
Kaynak: İHA

Tragger, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, lüks araç takla attı 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
15:10 Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı
14:55 Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
14:54 Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı
14:45 100 dolar çekmek isteyen kadının hesabına 10.5 milyon dolar geçti! Şirket hatayı aylar sonra fark etti
14:33 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
14:08 Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 15:36:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, lüks araç takla attı 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement