Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir yakıt tankerinde yangın çıktı.
4 saat önce
Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir yakıt tankerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
Kuzey Marmara
Otoyolu Yavuz Sultan Selim
Köprüsü çıkışında bir yakıt tankerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - İSTANBUL
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