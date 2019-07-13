Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir yakıt tankerinde yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir yakıt tankerinde yangın çıktı.

3 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir yakıt tankerinde yangın çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir yakıt tankerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir yakıt tankerinde yangın çıktı.
Marmara, Selim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cebelitarık polisi, İran tankerindeki 4 mürettebatı tutukladı Korkulan oldu yangın büyüdü: Tatilciler alevlere müdahale etti TEM'de korkunç kaza! İtfaiye ekipleri gözlerine inanamadı Taksici ile müşterisi arasında köprü parası kavgası kameralarda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 17:09:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir yakıt tankerinde yangın çıktı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]