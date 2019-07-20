Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı.

11 dakika önce

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı., System.String[]
Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı. Bazı yolcular yaralanırken, çok sayıda sağlık ekibi olay yerinde yaralılara müdahale ediyor. - İSTANBUL
Marmara, Selim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:05 Kaynak: İHA
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