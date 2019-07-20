Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı.
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Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:05 Kaynak: İHA
Kuzey Marmara
Otoyolu Yavuz Sultan Selim
Köprüsü'ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı. Bazı yolcular yaralanırken, çok sayıda sağlık ekibi olay yerinde yaralılara müdahale ediyor. - İSTANBUL
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