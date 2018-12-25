Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolun'da Kaza 1 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolun'da Kaza 1 Yaralı

1 saat önce

İstanbul(İHA)-İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoldaki su birikintisinden geçen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere daldı.

Kuzey Marmara Otoyolun'da Kaza 1 Yaralı, System.String[]
İstanbul(İHA)-İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoldaki su birikintisinden geçen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere daldı. Kaza sonrası sürücü yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 12.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu 3.köprü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Süleyman Mazlum hakimiyetindeki 16 DE 278 plakalı araç seyir halindeyken otoyol üzerinde oluşan su birikintisinden geçiş yaptığı sırada direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaza alanında otoyol ekipleri önlem aldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Süleyman Mazlum'a ilk müdahalesini yaptıktan sonra bölgede en yakın hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken, otoyol bakım ekipleri bölgede başka bir kazanın oluşumunu önlemek amacıyla güvenlik önlemi aldı. Dubalarla kontrollü geçişi sağlayan ekipler kaza yapan aracın kaldırılmasına da yardım etti. Bölgede su birikintisinin temizlenmesi ardından trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazada hafif yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:54 Kaynak: İHA

Marmara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Soğuk ve Yağışlı Hava Tüm Yurtta Etkisini Gösterdi, İstanbul'a Bugün Kar Geliyor Ünlü Sunucu Saba Tümer'den Şaşırtan Açıklama: Seviyorsam, İhaneti Affederim

İspanya'da Mucize Kurtuluş! Üzerinden Otobüs Geçen Kadın Ölümden Döndü MUSİAD: Asgari Ücretin Tatmin Edici Olduğunu Düşünüyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:28:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara Otoyolun'da Kaza 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]