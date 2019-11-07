Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara otoyolunda 3 araç birbirine girdi: 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika Güncel Kuzey Marmara otoyolunda 3 araç birbirine girdi: 1'i ağır 3 yaralı

Kuzey Marmara otoyolunda 3 araç birbirine girdi: 1'i ağır 3 yaralı

7 saat önce

Kuzey Marmara otoyolu Çamlık mevki'inde 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi.

Kuzey Marmara otoyolunda 3 araç birbirine girdi: 1'i ağır 3 yaralı, System.String[]

Kuzey Marmara otoyolu Çamlık mevki'inde 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kuzey Marmara otoyolu Çamlık mevki'i Beykoz istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan sürücü bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolde çıkan aracın da başka araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansa konarak çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yoldaki iki şerit kapatılırken, yolda kalan araçlar daha sonra çekici yardımıyla yoldan çekildi.

(İHA)

Marmara, Beykoz, Çamlık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da köprü ayağına çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralı
Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu Yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı - ZONGULDAK (Özel) Avcılar'da okulda yaşanan dehşet anları kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 19:57:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Marmara otoyolunda 3 araç birbirine girdi: 1'i ağır 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]