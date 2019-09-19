Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kamerada
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Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kamerada Kuzey Marmara Otoyolu'nda kazanın hemen sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktıİSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:38 Kaynak: İHA
Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kazanın hemen sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı
İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanırken, kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı.
Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı. Kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaralılar yerde görülürken, adeta can pazarı yaşanıyor. Vatandaşlar kazayı görüntülerken, bazıları da yaralılara yardım etmeye çalışıyor.
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